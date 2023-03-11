«قصور الثقافة» تشارك في فعاليات «كتف في كتف» بـ4 محافظات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظات الأقصر وكفر الشيخ والشرقية والقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار مبادرة «كتف في كتف» التي تستهدف حماية غير القادرين ومحدودي الدخل مع قرب شهر رمضان الكريم، التي تعد إحدى ثمار الجهود التنموية للحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

تفاصيل فعاليات قصور الثقافة بمبادرة «كتف في كتف»

الفعاليات نفذت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، وبدأت بالمشاركة في المارثون الذي أقيم بحديقة الميريلاند بالقاهرة، إذ جرى تقديم ورش للأطفال للرسم على الوجوه، ورسم الكاريكاتير، وورشة لصناعة الحلي عيدان القطيفة.

وفي محافظة الأقصر، قدمت الهيئة مجموعة من الأنشطة تمثلت في عرض عرائس الماريونيت، كما تم تقديم ورش حكي للأطفال عن أهمية المشاركة المجتمعية، وقدمت ورشة رسم على الوجوه للأطفال بمستشفى شفا الأورمان في الأقصر.

ورشة رسم على الوجوه للأطفال

وفي النادي الرياضي بكفر الشيخ، نفذت ورشة رسم على الوجوه للأطفال، كما قدمت ورشة حكي للأطفال عن أهمية العمل التطوعي والتفاعل مع المجتمع، إضافة إلى عرض فني لعرائس الماريونت نال استحسان الحاضرين.

وفي محافظة الشرقية، قدمت مجموعة من العروض الفنية بالنادي الرياضي منها عروسة القفاز والعرائس الماريونت؛ أبرزت للأطفال أهمية مفاهيم الانتماء والمواطنة والعمل المجتمعي، ثم قدمت ورشة حكي للأطفال حول أهمية المشاركه المجتمعية، وقدمت أيضا ورشة رسم على الوجوه.