جوائز أوسكار 2023.. ليدي جاجا تظهر بإطلالة بسيطة في الحفل

ظهرت ليدي جاجا في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، لتقديم أداء مفاجئ لأغنية Hold My Hand المرشحة لجائزة أوسكار أفضل أغنية من Top Gun: Maverick، ولفتت الأنظار بإطلالتها البسيطة تماما، وقالت إنها كتبت كلمات الأغنية مع صديقها بلاد بوب، ووصفتها بالأغنية العميقة والشخصية بالنسبة لها.

وتابعت ليدي جاجا قبل أداء الأغنية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، أعتقد أن الجميع في حاجة إلى الكثير من الحب ليستطيع النجاة في تلك الحياة، وفي بعض الأوقات نحتاج إلى أبطال خارقين، وقد تجد البطل الخارق الذي تبحث عنه بداخلك حتى لو كنت تشعر بأنك مكسور من الداخل.

Lady Gaga performs a stripped-down version of "Hold My Hand" at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/dLlahLTjht