توم كروز يغيب عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 رغم ترشح فيلمه

يغيب النجم الأمريكي توم كروز عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، اليوم، بالرغم من ترشيح فيلمه «Top Gun: Maverick» لـ 6 جوائز أوسكار من بينها جائزة أفضل فيلم، ويرجع ذلك إلى تواجده في المملكة المتحدة لتصوير فيلمه Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II، في حالة فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم سوف يتسلمها المنتج جيري بروكهايمر، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

وحصل فيلم «Top Gun: Maverick» على ترشيحات لجوائز: أفضل فيلم، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مونتاج، أفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل أغنية عن Hold My Hand لـ ليدي جاجا وأفضل صوت.

جلين كلوز تغيب عن حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 بسبب كورونا

ولا يعتبر توم كروز هو النجم الوحيد الذي سيغيب عن حفل توزيع أوسكار 2023 فقط، حيث تغيب النجمة جلين كلوز البالغة من العمر 75 عاما، التي كانت تشارك في تقديم أحد الجوائز مع النجم هاريسون فورد خلال الحفل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه ممثلها الإعلامي في بيان صحفي، «كانت تتطلع بشدة للمشاركة ولكن تم تشخيصها بفيروس كورونا».

وكانت ليدي جاجا ضمن الغائبين هذا العام برغم من ترشيحها لجائزة أفضل أغنية بسبب انشغالها بتصوير فيلم «Joker: Folie à Deux»، ولكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة وتستعد لتقديم الأغنية في أداء حي على المسرح أمام الحضور.