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جوائز أوسكار 2023.. أفضل تصميم أزياء لـ«Black Panther: Wakanda Forever»

كتب:

نورهان نصرالله
04:03 ص | الإثنين 13 مارس 2023
مشهد من فيلم Black Panther: Wakanda Forever

مشهد من فيلم Black Panther: Wakanda Forever

فاز فيلم Black Panther: Wakanda Forever بجائزة أفضل تصميم أزياء في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وذهبت الجائزة لمصممة الأزياء روث إي كارتر، وهي المرة الثانية التي تحصل فيها على الجائزة لتصبح أول امرأة من ذوي البشرة السمراء تفوز بأكثر من جائزة أوسكار في أي فئة، وفقا للحساب الرسمي لـ أوسكار على تويتر.

وكان يتنافس على جائزة أفضل تصميم أزياء في جوائز أوسكار 2023، كلا من كاثرين مارتن عن فيلم Elvis، ماري زوفرس عن فيلم Babylon، جيني بيفان عنMrs. Harris Goes to Paris، بالإضافة إلى شيرلي كورتا عن Everything Everywhere All at Once

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بقلم نورهان نصرالله