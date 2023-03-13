ليدي جاجا تفاجأ الجمهور وتقرر الحضور في حفل أوسكار 2023 بعد اعتذارها

تستعد النجمة الأمريكية ليدي جاجا لمفاجأة الجمهور والظهور في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، لتقديم أداء حي لأغنيتها المرشحة لجائزة أوسكار «Hold My Hand» من فيلم«Top Gun: Maverick»، وذلك بعد الإعلان عن اعتذارها وعدم قدرتها على الحضور بسبب انشغالها بتصوير فيلم «Joker: Folie à Deux» للمخرج تود فيليبس.

وكشف مصدر من القائمين على حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، أن من المتوقع أن تظهر ليدي جاجا بشكل مفاجئ في الحفل، مؤكدا أنه كان قرارا في اللحظة الأخيرة، حيث سبق وأعلن منتج حفل الأوسكار، جلين فايس، عدم قدرة النجمة الأمريكية على الحضور، وفقا لما نشره موقع فارايتي.

ليدي جاجا تنافس ريهانا على جائزة أفضل أغنية في أوسكار 2023

ويتنافس على الجائزة أمام ليدي جاجا 4 مرشحين آخرين، من بينهم ريهانا التي تترشح لجائزة الأوسكار الأولى في مسيرتها الفنية عن أغنية «Lift Me Up» من فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» والتي ستقدمها في عرض حي خلال الحفل، وتتسع قائمة المرشيحن لتتضمن: صوفيا كارسون وديان وارين بأغنية «Applause»، ستيفاني هسو وديفيد بيرن وسون لوكس عن أغنية «This Is a Life»، راهول سيبليجونج وكالا بهايرافا عن أغنية «Naatu Naatu».