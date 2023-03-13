جوائز أوسكار 2023.. أفضل موسيقى تصويرية لـ«All Quiet on the Western Front»
كتب:
نورهان نصرالله
05:04 ص | الإثنين 13 مارس 2023
حفل توزيع جوائز أوسكار 2023
حصل الموسيقار الألماني فولكر بيرتلمان على جائزة أفضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، عن فيلم All Quiet on the Western Front، وهي الجائزة الرابعة التي يحصدها الفيلم حتى الآن بعد جوائز أفضل فيلم عالمي وأفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم إنتاج وذلك من إجمالي 9 جوائز ترشح لهم الفيلم.
وضمن قائمة جوائز أوسكار 2023، حصل فيلم Avatar: The Way of Water على جائزة أفضل مؤثرات بصرية، بينما فاز فيلم The Boy, the Mole, the Fox and the Horse على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.