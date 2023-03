جوائز أوسكار 2023.. أفضل موسيقى تصويرية لـ«All Quiet on the Western Front»

حصل الموسيقار الألماني فولكر بيرتلمان على جائزة أفضل موسيقى تصويرية في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، عن فيلم All Quiet on the Western Front، وهي الجائزة الرابعة التي يحصدها الفيلم حتى الآن بعد جوائز أفضل فيلم عالمي وأفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم إنتاج وذلك من إجمالي 9 جوائز ترشح لهم الفيلم.

وضمن قائمة جوائز أوسكار 2023، حصل فيلم Avatar: The Way of Water على جائزة أفضل مؤثرات بصرية، بينما فاز فيلم The Boy, the Mole, the Fox and the Horse على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.