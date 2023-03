جوائز الأوسكار 2023.. أفضل تصوير سينمائي تذهب لـ«All Quiet on the Western Front»

حصل فيلم All Quiet on the Western Front على جائزة أفضل تصوير سينمائي، وحصل عليها المصور جيمس فريند وهي الجائزة الأولى التي يحصدها الفيلم في حفل توزيع جوائز أوسكار، الليلة، من إجمالي 9 جوائز ترشح لها الفيلم.

وضمت قائمة الترشيحات لجائزة أفضل تصوير سينمائي كل من: ماندي واكر عن فيلم Elvis، روجر ديكنز عن فيلم Empire of Light، فلوريان هوفميستر عن فيلم Tár، بالإضافة إلى داريوس خوندجي عن فيلم Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths.