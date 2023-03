جوائز الأوسكار 2023.. «The Whale» يحصد أفضل مكياج وتصفيف شعر

فاز فيلم The Whale بجائزة أفضل تصفيف شعر ومكياج في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، المقام الليلة على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وحصل على الجائزة كل من أدريان موروت وجودي تشين وآن ماري برادلي، وهي الجائزة الأولى التي يحصل عليها الفيلم من إجمالي 3 جوائز ترشح لها هذا العام.

وكان يتنافس على جائزة أوسكار أفضل شعر ومكياج، أفلام All Quiet on the Western Front ، وThe Batman، وBlack Panther: Wakanda Forever بالإضافة إلى Elvis.