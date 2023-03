جوائز الأوسكار 2023.. «All Quiet on the Western Front» يحصد أفضل فيلم عالمي

حصل الفيلم الألماني All Quiet on the Western Front على جائزة أفضل فيلم عالمي، في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، وهي الجائزة الثانية التي يحصدها الفيلم حتى الآن بعد جائزة أفضل تصوير سينمائي التي حصل عليها مصور الفيلم جيمس فريند.

وترشح فيلم All Quiet on the Western Front لـ 9 جوائز أوسكار في نسختها الـ 95، من بينها جائزة أفضل فيلم، أفضل فيلم دولي، أفضل سيناريو مقتبس، أفضل مكياج وتصفيف شعر، أفضل صوت بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مؤثرات بصرية، وأفضل تصميم إنتاج.

ونافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي كلا من Argentina, 1985 من الأرجنتين، Close من بلجيكا، EO من بولندا بالإضافة إلى The Quiet Girl من أيرلندا.