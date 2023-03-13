11 هزة أرضية تضرب مناطق تركية خلال الساعات الأولى من اليوم

ضربت11 هزة أرضية مناطق وسط وشرق وغرب تركيا خلال الساعات الـ7 الأولى من اليوم الاثنين، وتراوحت قوة الهزات الأرضية ما بين 3.1 و4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأظهرت بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، أن قوة الهزات الأرضية التي ضربت تركيا، صباح اليوم الاثنين، بلغت 3.3 درجة على مقياس ريخت، ووقعت وسط البلاد.

وأضاف «رصد الزلازل»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 24 كيلو متر جنوب غرب «جوكسون» و 66 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من ة «قهرمان مرعش».

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود «التركية السورية» على عمق 2 كيلو متر.

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 39 كيلو متر بين الشرق والجنوب الشرقي من «عثمانية».