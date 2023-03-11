«سوليفان»: على «جورجيا» ألاّ تسمح لـ«موسكو» بالالتفاف على العقوبات

قالت الرئاسة الأمريكية، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، أن «تبليسي»، يجب ألا تسمح لروسيا بالالتفاف على العقوبات الغربية.

سوليفان يبحث مع زورابيشفيلي تحميل «موسكو» عبء العقوبات

وأضاف «البيت الأبيض»، أن سوليفان بحث مع زورابيشفيلي تحميل «موسكو» عبء العقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية واندماج بلادها أوروبيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال ميخائيل بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الموسم المقبل في «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا في 2014، إلى أراضيها، سيكون ساخنا.

بدورها، قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن سكان مدينة «باخموت» الواقعة شرق أوكرانيا يؤيدون روسيا، وينتظرون سيطرة الجيش الروسي على مدينتهم، وأعرب أوكرانيون مقيمون في الخارج عن عدم رغبتهم في العودة، إنقاذا لأبنائهم من سوقهم إلى القتال في بلادهم بمواجهتها الخاسرة أمام الجيش الروسي، فيما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى أن 20 ألف لاجئ أوكراني يواجهون الترحيل من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعبر «تليجرام»، نشر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، صورة، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية «ستينجر-إيجلا»، اغتنمتها قوات روسيا في أوكرانيا.

بوشكوف: مشروع القانون الجديد المعادي للصين طوبة في جدار التناقضات

واعتبر عضو مجلس «الاتحاد الروسي»، أليكسي بوشكوف، أن رسالة السناتور الأمريكي جوش هولي إلى الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة وبكين، مضيفا عبر «تليجرام»، أن مشروع القانون الجديد المعادي للصين طوبة أخرى في جدار التناقضات.

وفي وقت سابق، دعا هولي، في رسالة وجهها إلى الرئيس الصيني، إلى الاعتراف بمسؤولية «بكين» عن فيروس كورونا، وتهرب المسؤولين الألمان من التعليق على الاعتداء الذي تعرضت له أنابيب غاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين وفقا لما ذكره فريق من الصحفيين.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الطاقة بـ«الشيوخ»، الأمريكي، جو مانشين، في «مؤتمر الطاقة الدولي»، في «هيوستن»، إن بلاده قادرة على تعويض أوروبا عن فاقد الغاز والنفط الروسيين ببديل أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.