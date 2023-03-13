أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي في «باخموت»: 2600 بين قتيل ومصاب

كشفت السلطات في «كييف»، عن خسائر الجيش الروسي في مدينة «باخموت»، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن أكثر من 1100 من القوات الروسية قتلوا وأصيب 1500 جندي آخرين خلال أقل من أسبوع بالقرب من المدينة الواقعة شرق البلاد.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مسائي مصور، إن القوات الأوكرانية دمرت عشرات القطع من العتاد الروسي وأكثر من 10 مستودعات ذخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«فاجنر»: القوات الأوكرانية تجلب إمدادات لا نهاية لها

وفي وقت سابق، قال رئيس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إن الوضع الميداني في «باخموت» صعب للغاية بالنسبة للقوات الروسية، مشيرا إلى جلب «كييف» إمدادات لا نهاية لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

من جانبها، نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مصادر قولها إن الخلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ازدادت حول «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي روسيا الاتحادية في 2014، ومدينة «باخموت» شرقا وتفجير أنابيب الغاز «السيل الشمالي».

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال خلال حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إن «الرياض» كانت ومازالت مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع روسيا وأوكرانيا من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

نقل حوالي 24 مليون طن من الحبوب

وتنظر «موسكو» و«كييف» بإيجابية لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، وفقا لما أكده وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقال إن بلاده على ثقة تامة بتمديد الاتفاق في 18 مارس الجاري.

وأشار أكار، إلى أن حوالي 24 مليون طن من الحبوب تم نقلها بواسطة 795 سفينة عبر «ممر الحبوب»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.