«الرعاية الصحية»: انضمام مستشفى رأس سدر إلى منظومة التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تشغيل مستشفى رأس سدر المركزي، بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، موضحة أنّ المستشفى يقدّ خدماته الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال 15 قسمًا وتشمل «الاستقبال والطوارئ، ورعاية القلب، والرعاية المركزة، والرعاية المتوسطة، والحضانات، والغسيل الكلوي، وقسطرة القلب، والعمليات، والداخلي، والأشعة، وبنك الدم، والمعامل، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعي، والصيدلية» إضافة إلى غرف التعقيم المركزي والمطبخ والمغسلة.

الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزي

وعن الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزي، أوضح البيان أنّ القسم الداخلي يضم 46 سريرا، وقسم الاستقبال والطوارئ 16 سريرا، والرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرا، بإجمالي 73 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، فضلًا عن 8 حضانات يحتويها قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، و9 ماكينات الغسيل الكلوي، لتقديم الخدمة الطبية في كافة التخصصات الطبية وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

10 تخصصات طبية في المستشفى

ونوه بيان الهيئة، بأنّ العيادات الخارجية بمستشفى رأس سدر تقدم الخدمة الطبية في 10 تخصصات طبية، وتشمل «جراحة عامة، وعظام، وجلدية، وأسنان، وباطنة، والنساء والولادة، والأطفال، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك»، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وجود نخبة من الكوادر الطبية المميزة لتشغيل مستشفى رأس سدر المركزي، بمحافظة جنوب سيناء، وتزامن التشغيل مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27، لافتًا إلى أنّه أصبح هناك صرحين طيبين تابعين لهيئة الرعاية الصحية، لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب سيناء وهما «مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى رأس سدر المركزي»

وأوضح أنّ المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزاً ووحدة صحية، يجري تجهيزها على أعلى مستوى، ووفقاً لخدمات الجيل الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، إضافة إلى 8 مستشفيات في أرجاء المحافظة، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على الوجه الأكمل، خاصة وأنّ جنوب سيناء من المحافظات النائية.

تكلفة البنية التحتية لمنشآت الصحية التأمين الشامل بجنوب سيناء

وقال «السبكي» إنّ تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون جنيه، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

وتُعد جنوب سيناء واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل «بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وبدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي واحدة من المحافظات الثلاث التي تم إطلاق المنظومة بهم تجريبيا في 16 فبراير 2021، وهي الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.