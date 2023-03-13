أوكرانيا تعلن حالة التأهب استعدادا لقصف روسي في عدة مناطق

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب لغارة جوية في عدة مناطق أوكرانية، منها «خاركيف، وبولتافا، ودنيبروبتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إسقاط 4 صواريخ في أجواء «بيلجورود»

وأسقط نظام الدفاع الجوي الروسي، 4 صواريخ أوكرانية في أجواء منطقة بيلجورود، وأشار حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف، عبر «تليجرام» إلى إصابة مواطن على الأقل وأضرار في بعض المناطق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، أوضح مقال في صحيفة «أمريكان ثنيكر» لـ روجر سميث، أنّ الولايات المتحدة ترسل أسلحة تم تنسيقها إلى أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم سيؤدي إلى تكاليف جديدة على المجمع العسكري الغربي، مضيفا أنّ عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية.

ودعا الرئيس السابق لـ«مؤتمر ميونيخ للأمن»، فولفجانج إيشينجر، في مقال لصحيفة «دير تاجسشبيجل» الألمانية، إلى إطلاق عملية للسلام في أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة تشكيل مجموعة اتصال.

واعتبر إيشينجر، أنّه يجب أن تضم مجموعة الاتصال، عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار قضية التفجيرات التي تعرض لها خطى انابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، نفى خبير سويدي مزاعم وسائل إعلام أمريكية وألمانية، بأنّ الجهة الفاعلة غير حكومية كانت مسؤولة عن الانفجارات في سبتمبر الماضي.

من جانبه، قال مصدر مطلع، إنّ الزلازل المدمرة التي تعرضت لها تركيا منذ 6 فبراير الماضي، تسببت في تعديلات على مشروع محور الغاز الذي اقترحته روسيا، مشيرا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى عدم وجود حديث عن تأجيله.