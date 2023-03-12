دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية بينها «خاركيف»

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق أوكرانية بينها «دنيبروبتروفسك» و«خاركيف»، والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من مقاطعتي «زابوريجيا» و«دونيتسك»، اللتين أعلنت «موسكو» ضمهمها إلى جانب «خيرسون - لوجانسك»إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022.

وكان المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، سيرجي شيريفاتي، قال في وقت سابق، إن 221 جنديا روسيا قتلوا وأصيب 314 آخرين خلال 24 ساعة في معركة مدينة «باخموت» شرق البلاد، مشيرا لـ«تلفزيون البرلمان الوطني» إلى شن «موسكو» 16 هجوما خلال 24 ساعة، مع وقوع 23 اشتباكا في المدينة.

وزير الخارجية الأوكراني: نقص الذخيرة المشكلة الأولى لبلادنا

وفي وقت سابق، قالت «لندن»، إن وحدات من «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، استولت على معظم شرق «باخموت»، فيما حث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ألمانيا على الإسراع بتقديم المزيد من الذخيرة، مشيرا لصحيفة «بيلد» الألمانية، إلى نقص الذخيرة المشكلة الأولى لـ«كييف».

وأضاف كوليبا، أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغت «كييف» بأنها جاهزة لتسليم الذخيرة.

أوضح الوزير الأوكراني، أن المشكلة تكمن في الحكومة الألمانية وليس شركات السلاح الألمانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مجلة أمريكية: أزمة أوكرانيا كشفت ضعف صناعة الدفاع في أوروبا

بدورها، كشفت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، أن الأزمة الأوكرانية كشف ضعف صناعة الدفاع في أوروبا واعتمادها على «واشنطن»، وقال الكاتبان ماكس بريجمان وصوفيا بيش: «لم تستثمر أوروبا ما يكفي في الجيش» على مدى العقدين الماضيين، وأضافا إن الأموال القليلة التي تم تخصيصها كانت تهدف إلى إنشاء مهام إنسانية، ومكافحة الإرهاب.