دوي صافرات الإنذار في مناطق أوكرانية بينها خاركيف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في مناطق بشرقي أوكرانيا بينها «بولتافا - خاركيف - دنيبروبتروفسك» والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة زابوريجيا» التي أعلنت «موسكو» في 2022 ضمها على إثر استفتاء إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وقصفت القوات الأوكرانية، 16 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية أراضي «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في العام الماضي 2022، ضمها إلى جانب 3 مناطق «لوجانسك - خيرسون - زابوريجيا» إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وأشارت سلطات «مقاطعة دونيتسك»، إلى إصابة 4 أشخاص، موضحة أن القوات الأوكرانية استخدمت 40 قذيفة من عيار 155 ملم، و152 ملم في قصف 4 مناطق بالمقاطعة «جورلوفكا - ياسينوفاتسكي - دونيتسك - ستاروميخايلوفكا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، ناقش رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، مع نظيره الصيني، «شي جين بينج» خلال زيارته إلى العاصمة «بكين» جهود تعزيز محادثات السلام لحل الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بزيارة للصين في الفترة من 28 فبراير الماضي، إلى 2 مارس الجاري.

لوكاشينكو: «مينسك» تستمع إلى مبادرات الصين بعناية شديدة

وقال سفير «مينسك» لدى«بكين» يوري سينكو، في مقابلة مع قناة «بيلاروسيا 1»، إن لوكاشينكو، شدد في وقت سابق على أن بيلاروسيا تراقب وتستمع إلى مبادرات الصين بعناية شديدة.

وفي ألمانيا، تزايد أعداد المواطنين المعارضين لدعم «كييف» بالأسلحة، فيما قال نائب «مجلس الدوما» الروسي سيرجي كولونوف، إن بلاده مطالبة بالسعي بشكل أكثر نشاطا لدعم الأوروبيين الذين يحتجون علانية ضد عسكرة أوروبا وتسليح أوكرانيا.

اقتصاديا، قالت وزارة الخارجية الروسية على لسان نائب الوزير يفجيني إيفانوف، إن بلادها تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية معفاة من التأشيرة مع 11 دولة، من بينها المكسيك، وزامبيا والكويت وماليزيا وسلطنة عمان.

شركة استشارية: استهلاك الكهرباء آخذ في الازدياد بألمانيا

من جانبها، أوضحت قالت شركة«ماكنزي» الاستشارية، في دراسة، أن ألمانيا قد تواجه نقصا في الكهرباء بحلول عام بعد المقبل 2025، يقدر بحوالي 4 جيجاوات، مشيرة إلى أن استهلاك الكهرباء آخذ في الازدياد، وفقا لما ذكرته صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية.

وأضافت شركة «ماكنزي» الاستشارية، أن انقطاع في الإمدادات سيحدث في ألمانيا، في عام 2030 ما يقرب من 100 مرة في المجموع، مشيرة إلى إمكانية استمرار أطول مرحلة حوالي 21 ساعة.