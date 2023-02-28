تحليل البصمة الوراثية لطفلة حديثة الولادة عُثر علي جثتها بعين شمس  

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لطفلة حديثة الولادة عُثر على جثتها في كيس بلاستيك بصندوق قمامة في عين شمس، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الطفلة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك ملقى في صندوق قمامة بدائرة قسم الشرطة، ووجه مأمور القسم إلى تحرك قوة من قسم الشرطة لمحل البلاغ للتأكد من صحته.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة وتبين وجود الحبل السري، وخلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.