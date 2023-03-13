انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بدفن طالب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أثناء قيامه بالاستحمام، وتم انتشال الجثة بمعرفة عناصر وحدة الإنقاذ النهري، ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

غرق طالب

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ بغرق طالب في نهر النيل بناحية دائرة مركز طهطا.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من عناصر وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق المدعو «م ف ا ع»، 16 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

لا شبهة جنائية

وبسؤال كل من المدعو «ع ا ص» 16 سنة طالب، و«فتحي ا ع » 65 سنة، مزارع - والد المتوفي، ويقيمان بذات الناحية، أفادا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.