إصابة شخصين في مشاجرة لخلافات مالية بسوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، إثر اندلاع مشاجرة فيما بينهما بسبب خلافات مالية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

مشاجرة ووقوع مصابين

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد تلقي بلاغ بوجود مشاجرة ووقوع مصابين دائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من «ع ي م ي» 58 عامًا، بالمعاش، مصاب بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليمنى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرف الثاني كل من المدعو «ح ع ا ع» 38 عامًا، صاحب بنزينة، مصاب بجرحين بفروة الرأس، وشقيقه «م ع ا ع»، 35 عامًا، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تبادل الاتهامات

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض «مطواة»، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها، بسبب خلافات مالية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.