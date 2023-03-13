سوريا تسجل 39 هزة أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز السوري للزلازل، أنّ عدد الهزّات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين بلغ 39 هزة ضعيفة.

وذكر المركز السوري للزلازل في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، أنّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية شمال غرب اللاذقية 33 كيلومترا بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، وهزة شرق مدينة الحسكة 56 كيلومترا بقوة 3 درجات، وهزة شمال غرب تدمر 76 كيلومترا بقوة 2.8 درجة.

تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون

وأوضح أنّه تم تسجيل 20 هزة أرضية في لواء اسكندرون بقوة بين 1.5 و4 درجة على مقياس ريختر، و16 هزة في البر التركي بين 2.1 و4.8 درجة.