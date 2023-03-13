عاجل.. الحكومة تُحذّر من 5 ثغرات تؤدي لـ«اختراق موبايلك»

وجّهت الحكومة، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 5 تحذيرات ونصائح عاجلة للمصريين لمنع اختراق هواتفهم المحمولة من أي طرف خارجي، ضمن سلسلة «معلومات أمنية» التي ينشرها المركز في صورة معلومات مبسطة عبر منصاته الإلكترونية، لتوعية المصريين بكيفية زيادة أمنهم الشخصي.

5 تحذيرات ونصائح عاجلة لمنع اختراق «الموبايلات»

وتضمنت التحذيرات والنصائح التي يجب اتباعها لمنع اختراق الهاتف المحمول، كما يلي.

1- تجنب تخزين كلمات المرور على جهازك.

2- عدم توصيل الهاتف المحمول بمحطات الشحن العامة من خلال USB.

3- تجنب زيارة مواقع الويب المشبوهة أو النقر على روابط مشبوهة.

4- عدم تخزين المعلومات الحساسية مثل أرقام بطاقات الائتمان على الهاتف المحمول.

5- تجنب تخزين كلمات المرور على المتصفح الإلكتروني حتى تكون على دراية بعمليات تسجيل الدخول.