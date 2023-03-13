قيمة زيادة المعاشات 2023.. اعرف هتقبض كام بالتفصيل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالتزامن مع صرف معاشات شهر أبريل 2023، لافتة إلى أنّ هناك 11 مليون مواطن، يستفيد من الزيادة بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

طريقة حساب المعاشات بعد زيادة 15%

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أنّ الحد الأدنى للزيادة 170 جنيها، والحد الأقصى 1635 جنيها، وأوضح مصدر في الهيئة، أنّه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، قيمة قبض المعاش كما يلي بعد زيادة الـ15%.

- من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- من يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- من يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- من يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- من يتقاضى3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيه .

- من يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- من يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.