ما حالات توقف المعاش للمستفيدين؟.. »التأمينات الاجتماعية» تجيب

نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على حالات توقف المعاش للمستفيدين، لتؤكد التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، ويقصد بالمستحقين: «الأرملة والأبناء والوالدين والإخوة»، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب المعاش شرط توافر شروط الاستحقاق.

حالات توقف المعاش للمستفيدين

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن حالات توقف المعاش للابنة أو الأخت المستفيدة من المعاش تكون عند زواجهما، مشيرة إلى أنه في حالة قطع معاش الابنة بسبب الزواج يتم صرف منحة لمدة عام كامل تسمى «منحة الزواج»، وتحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

وفيما يتعلق بحالات توقف المعاش للأبناء المستفيدين، أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم قطع معاش الابن المستفيد في الحالات التالية:

- بلوغ سن الحادية والعشرين.

- بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال.

- التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة.

- زوال حالة العجز للابن أو الأخ.

صرف منحة القطع

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه في هذه الحالات يجري صرف منحة تسمى «منحة القطع» ​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر أعلى، ويجري صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.