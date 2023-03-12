خطة «أوقاف الوادي الجديد» لاستقبال شهر رمضان.. فرش مساجد وحملات نظافة

تستعد مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم الأحد، لإطلاق خطة دعوية موسعة لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خطة نظافة وصيانة للمساجد، حيث تم تجديد فرش عدة مساجد قبل الشهر الكريم، كما تعد المديرية قائمة بالمساجد التي تحتاج إلى تجديد فرش لتقديمها إلى رئيس القطاع الديني بالوزارة، تمهيدًا لبدء توزيع الفرش الجديد على المساجد قبل بداية الشهر الفضيل.

فرش المساجد وتنظيفها وتعقيمها

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، الدكتور محمود شاهين، في تصريحات صحفية، إن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد للشهر الكريم، حيث تواصل مديرية الأوقاف بالمحافظة حملات النظافة والتعقيم ومتابعة أعمال صيانة الخدمات والمرافق داخل المساجد بكافة مراكز المحافظة الخمسة، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لأداء الشعائر خلال شهر رمضان 2023، حيث تم تنفيذ خطة لفرش المساجد بأكثر من 2000 متر سجاد، بُناءً على توجيهات محافظ الوادي الجديد بتكثيف استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الاعتكاف بالمساجد في رمضان

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في الوادي الجديد، إنه بناءً على تعليمات الوزارة، تم السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى بالمحافظة، وذلك ضمن استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان، مضيفا أن المديرية تستعد من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين بالمحافظة، مع تكليف الإدارية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.