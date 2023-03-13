قناة السويس تحقق أعلى معدل عبور يومي في تاريخها بـ107 سفن

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحقيق حركة الملاحة بالقناة، اليوم الاثنين، أرقاما قياسية غير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى معدل عبور يومي في تاريخها حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.

وأضاف البيان، أن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغت 56 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن

«EVER GIFTED» أكبر السفن العابر

وتصدرت حركة الملاحة في قناة السويس اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة «EVER GIFTED» المصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة كلية 223 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى ماليزيا

و جاءت سفينة الحاويات «COSCO SHIPPING UNIVERSE» التي ترفع علم هونج كونج على رأس اكبر السفن العابرة ضمن قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

ربيع: القناة تشهد طفرة في معدلات العبور

وقال الفريق أسامة ربيع، إن الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأضاف أن المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المدى القصير والمتوسط وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير، مشيرا في هذا الصدد إلى استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي، من خلال المضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.