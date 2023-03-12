«التعليم» تعلن عن وظائف للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مراكز التميز، وذلك في الفترة من 12 إلى 19 مارس 2023، عبر هذا الرابط.

رابط التقديم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، تقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدير بالذكر أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح التقدم إليها هي:

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

- مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الوادي الجديد.

- مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة I-Tech للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.