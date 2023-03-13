التعليم: بدء البرنامج التدريبي لتأهيل الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

يبدأ اليوم البرنامج التدريبي للناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد مع معلم مساعد (رياض أطفال والصفوف الأولي) الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من البرنامج التدريبي للمعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم تأهيل المعلمين من خلال التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم.

التدريب التربوي لمسابقة الـ30 ألف معلم

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تأهيل الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، بالإضافة إلي تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبالنسبة لمقارات وعناوين التدريب للناجحين في مسابقة المعلمين، أشارت وزارة التربية والتعليم، يتم عقد التدريبات وفقاً للأماكن المحددة من قبل المديريات التعليمية.

البرنامج التدريبي لتأهيل الناجحين في الـ30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، البرنامج التدريبي للناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم وهي كالتالي:

- اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم.

- اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس.

- اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة.

- اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.