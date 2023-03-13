العثور على جثمان طالب بعد 3 أيام من غرقه في سوهاج

تمكنت فرق الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة سوهاج من العثور على جثمان طالب ثانوي لقي مصرعه غرقا في ترعة أسفل كوبرى الساحل بمدينة طما، وذلك بعد بحث دام 3 أيام، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي طما العام تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتسليمه لذويه.

ولقي أحمد على محمود القيضي، 18 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، مصرعه غرقا بترعة أسفل كوبرى الساحل بطما، أثناء ممارسته للسباحة رفقه أصدقائه يوم الجمعة الماضية، هربا من حرارة الجو.

غرق طالب في ترعة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقى إخطار بغرق أحمد علي محمود القيضي، 18 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، في ترعة أسفل كوبري الساحل بطما أثناء ممارستة للسباحة، رفقة أصدقائة عصر يوم الجمعة الماضية وعدم خروجه معهم.

انتشال الجثة

وبدأت فرق الانقاذ النهري رفقة الأهالي البحث عن الجثمان على مدار 3 أيام، حتى تمكنت من العثور عليه ناحية منطقة «السلاموني»، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.