475 جنيها زيادة في بدلات 400 ألف طبيب وممرض بداية من أبريل.. الجدول كاملاً

تدخل الزيادات الجديدة في قطاع المهن الطبية، حيز التنفيذ اعتباراً من مرتبات الشهر المقبل، وتشمل كل من الأطباء والهيئات التمريضية في المستشفيات، ضمن حزمة قرارات هامة لوزارة المالية.

يستفيد من الزيادة الجديدة، 300 ألف ممرض يمثلون كامل هيئة التمريض في مصر، بحسب تقديرات نقابة التمريض، من بينهم 220 ألف يعملون في 5 آلاف مستشفى حكومي، كما يستفيد منها أيضاً 93.5 ألف طبيب مقيدين في القطاع الحكومي، بحسب تقديرات نقابة المهن الطبية.

زيادة مرتبات 400 ألف طبيب وممرض

ترصد «الوطن» في الجدول التالي، مقدار الزيادة في البدلات وحوافز الأداء، اعتباراً من مرتبات شهر أبريل 2023، والتي سيتقاضاها الأطباء وأعضاء هيئات التمريض مع صرف المرتب قبل عيد الفطر المبارك.

جدول الصرف في أبريل

- بدل المهن الطبية: زيادة من 400 لـ475 جنيها.

- الفئات الممنوحة للأطباء ستصبح 1100 لـ1700 جنيه.

- تقع المبالغ الممنوحة ضمن 150 مليار جنيه قيمة الحزمة المالية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من أبريل، لتصبح الدرجة السادسة 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل لـ30 ألف بدلاً من 24.