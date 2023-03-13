تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية للخليج بعد إلغاء رسوم التثمين

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار الغاء رسوم التثمين والذي أقرّه دكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو» والذي نظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية وتحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارات التجارة والصناعة والتموين و التجارة الداخلية ديسمبر الماضي.

وأكّد العربي أنَّ اتحاد الغرف التجارية لا يدخر جهدا لدعم كافة القطاعات التجارية لتنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار، وأشاد العربي بمجهودات مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب و المجوهرات في تطوير منظومتي الإنتاج و التجارة للمجوهرات المصرية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

قرار إلغاء رسوم التثمين

ومن جهته، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار إلغاء رسوم التثمين كان له أثرا مباشرا علي إعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية ومنح المنتج المصري القدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية موضحا أنَّه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قدرت الأولى ب10 كيلوجرامات بينما تقدر الثانية بحوالي 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية ذلك بالإضافة لشحنة جديدة تتمها احدي الشركات و تصل إلى حوالي 20 كيلو من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21، وتقوم الشعبة بدراسة زيادة صادرت المشغولات الذهبية لأسواق منطقة الخليج بالكامل من خلال التواصل المستمر مع تلك الأسواق والبحث عن الفرص التصديرية المناسبة.

معرض «نبيو» واحدا من أهم المعارض

وأضاف جيد أنَّ معرض «نبيو» استطاع خلال نسختين فقط أن يصبح واحدا من أهم المعارض في الشرق الأوسط وـفريقيا لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية ويعد فرصة هامة ليس فقط لمنتجي المجوهرات وإنما للمنتجين الدوليين لماكينات انتاج المشغولات الذهبية وللصناعات المغذية لتجارة المجوهرات.

وحول الأسواق المستهدفة، قال ميلاد، إن الأسواق العربية والأفريقية هي المستهدفة في الوقت الراهن نظرا لإقبالها علي المنتجات المصرية ومعرفة المنتج المصري للذوق العام لتلك الأسواق، وحول أهم العيارات المستهدف تصديرها قال إن إقبال الأسواق العربية يتركز على عيار 21 بينما تقبل أسواق شمال افريقيا على شراء عيارات 21 و18 كما تتشابه كثيرًا مع الذوق العام للمستهلك المصري.