الذهب يرتفع 2% عالميا ويستقر لليوم الثالث في الصاغة.. اعرف سعر عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبًا لتصل إلى ما فوق 1860 دولارًا للأوقية، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية إلى انخفاض الدولار، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 311 ألف وظيفة في فبراير، في معدل أكثر بكثير من المتوقع، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.6% وتباطأ نمو الأجور، مما خفف التوقعات بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وانقسمت الأسواق، حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيختار زيادة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في 22 مارس الجاري، في وقت تتواصل التصريحات المتفائلة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الإشارة إلى المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض عبر رفع سعر الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

محلياً، حافظ الذهب على استقراره لليوم الثالث على التوالي في محلات الصاغة المصرية، وسجل جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية، 2.126 ألف جنيه، وعيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1.860 ألف جنيه، فيما سجل عيار 18 سعر 1.594 ألف جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) بسعر 14.880 جنيه، وبلغت الأوقية بالسعر المحلي 66.110 ألف جنيه، وبيع الكيلو بسعر 2.125.714 مليون جنيه.