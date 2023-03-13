عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتراجع حاد في الدولار

ارتفع الذهب إلى 1894 دولارًا للأوقية من 1880 دولار قبل نحو ساعة، اليوم، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من شهر، وسط تراجع حاد في الدولار، حيث دفع الاضطراب في القطاع المصرفي الأمريكي المنظمين إلى التدخل، لتجنب المزيد من المخاطر على النظام المالي، بعد انهيار بنك سيلكون فالي.

وتنقسم الأسواق الآن حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، أو زيادة أكثر حذرا بمقدار ربع نقطة، ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، والتي ستكون من بين آخر التقارير الاقتصادية الرئيسية قبل أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ويتأثر الذهب للغاية بتوقعات الأسعار، إذ إنّ أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا والعكس صحيح.