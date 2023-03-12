أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم العقارات؟.. تقرير يوضح

يسعى العديد من المواطنين في الوقت الحالي لمعرفة أفضل الطرق للاستثمار في أموالهم وزيادة أرباحها، خاصة مع وجود وتوفر العديد من القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها سواء كانت العقارات أو الذهب.

وقال تقرير لموقع «بي إن كاريبتو»، إنّ هناك مميزات وعيوب لكل نوع من أوجه الاستثمار بمختلف أنواعهم، لذلك يجب على المستثمر الاختيار بدقة لما يتناسب مع ميوله أو من الأفضل الجمع بين كل الطرق إذا كانت متدخراته تسمح بذلك.

وقال إنّ الاستثمار في الذهب الأكثر نجاحًا حتى الآن منذ مئات السنين والقرون، وهو الذي يبحث عنه الذين يرغبون في ملاذ آمن لاستثمار أموالهم، مشيرا إلى أنّ الذهب شهد نمواً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمته بمقدار 5 أضعاف خلال الـ20 عاما الماضية.

العقارات استثمار مميز للدخل السلبي

أما عن الاستثمار في العقارات، فهي اختيار استثماري مميز لتوليد الدخل السلبي وبناء الثروة، وشهد قطاع العقارات الصعود والهبوط على مر السنوات، لكنه يعتمد على الظروف الاقتصادية والسوق، لذا تحاوطه المخاطر، مثل ما حدث له في فترة الوباء.