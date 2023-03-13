الذهب يرتفع عالميا قبل أيام من رفع سعر الفائدة.. كم سعر عيار 21؟

ارتفع الذهب متجاوزا 1880 دولار للأوقية اليوم الاثنين، فيما ظل سعر الجرام مستقرا في محلات الصاغة المصرية لليوم الثالث على التوالي، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في التعاملات الصباحية 2,126 ألف جنيه للجرام، وسعر عيار 21 الأكثر مبيعا 1,860 ألف جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم 1,594 ألف جنيه، وبيع عيار الذهب النحاسي عيار 14 بسعر 1,240 ألف جنيه، واستقر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) عند 14880 ألف جنيه، والأوقية بالسعر المحلي 66110 ألف جنيه.

خلاف بشأن مقدار الزيادة في سعر الفائدة

وبدأ العد التنازلي لعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإعلان زيادة جديدة في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وسط رهانات على أن تكون الزيادة الجديدة في مستوى 50 نقطة أساس فيما ذهب قلة إلى الاعتقاد بأنّ «الفيدرالي» سيرفع الفائدة 75 نقطة أساس.