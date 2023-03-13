رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الذهب يرتفع عالميا قبل أيام من رفع سعر الفائدة.. كم سعر عيار 21؟

كتب:

محمد الدعدع
08:29 ص | الإثنين 13 مارس 2023
الذهب

الذهب

ارتفع الذهب متجاوزا 1880 دولار للأوقية اليوم الاثنين، فيما ظل سعر الجرام مستقرا في محلات الصاغة المصرية لليوم الثالث على التوالي، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في التعاملات الصباحية 2,126 ألف جنيه للجرام، وسعر عيار 21 الأكثر مبيعا 1,860 ألف جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 صباح اليوم 1,594 ألف جنيه، وبيع عيار الذهب النحاسي عيار 14 بسعر 1,240 ألف جنيه، واستقر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) عند 14880 ألف جنيه، والأوقية بالسعر المحلي 66110 ألف جنيه.

خلاف بشأن مقدار الزيادة في سعر الفائدة

وبدأ العد التنازلي لعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإعلان زيادة جديدة في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وسط رهانات على أن تكون الزيادة الجديدة في مستوى 50 نقطة أساس فيما ذهب قلة إلى الاعتقاد بأنّ «الفيدرالي» سيرفع الفائدة 75 نقطة أساس.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1860 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وسعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 1860 جنيها

استقرار أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام في نهاية التعاملات

انخفاض أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.. عيار 21 يسجل 1825جنيها
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.