رئيس مدينة قوص: عدم السماح بوجود باعة جائلين في موقف السيارات

كلف الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، اليوم الاثنين، مسؤولي إدارة المواقف بمتابعة انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة، للاطمئنان علي توافر القدر الكافي من السيارات لنقل المواطنين والطلاب على جميع الخطوط، والنظر في شكاوي المواطنين بعدم وجود سيارات.

إزالة الإشغالات من الموقف في قوص

وبحسب بيان الوحدة المحلية لمركز قوص، وجه رئيس المركز بسرعة إزالة اي إشغالات بمحيط مجمع مواقف السيارات خاصة بالمداخل والمخارج الرئيسية لاحداث السيولة المرورية المطلوبة، وعدم التسبب في حدوث اي مظهر من مظاهر الفوضى المرورية، مؤكدا علي عدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد بمحيط المجمع لما ينتج عن ذلك من إعاقة لحركة السيارات فضلا عن تشويه للمظهر الحضاري وتراكم للقمامة.

تكثيف الحملات المرورية

كما شدد «الشعيني» على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على جميع مواقف السيارات، وكل الطرق بدائرة المركز، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير، أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.