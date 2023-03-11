رئيس جامعة القاهرة: 536 مليون جنيه لتطوير المبنى الجنوبي بالقومي للأورام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن القيادة السياسية دعمت كافة مشروعات جامعة القاهرة، موضحا أن بداية العمل بالمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام كان عام 2017، بالاشتراك بين عدد من الجهات، مضيفا أن حجم التمويل لتجديدات المبنى بلغ 536 مليون جنيه، ما بين الدعم الخارجي والتبرعات والجهود الذاتية.

افتتاح المبنى الجنوبي لمعهد الأورام

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من المشروعات يتم العمل عليها بينها تأهيل المعهد القديم، واستحداث عدد من العيادات العلاجية وغيرها من المشروعات، موضحا أن المبنى الجنوبي هو بمثابة طفرة كبيرة في قطاع العلاج الطبي للأورام.

مستشفى قصر العيني

وتابع الخشت، أن حجم التطوير الذي حدث لمستشفى قصر العيني بلغ مليار و300 مليون جنيه من التمويل الذاتي، لافتا إلى أن هناك عدد من الافتتاحات سيتم الكشف عنها في القطاع الطبي خلال الفترة المقبلة منها تطوير بعض القطاعات بمستشفيات ابو الريش ومستشفى أورام الثدي.

وأشاد الخشت، بالخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية لما تحمله في طياتها من خطة تطوير لمختلف القطاعات العلاجية.