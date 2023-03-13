هل تتجه الكوريتان لحرب نووية؟.. بعد الرد على «درع الحرية» بصواريخ مجنحة

قبل ساعات من انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة «درع الحرية»، بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخين مجنحين من إحدى الغواصات، وسط تصعيد متزايد ينذر باندلاع حرب حقيقية، وربما نووية، في شبه الجزيرة الكورية.

ورداً على مناورات «درع الحرية 23»، التي انطلقت اليوم الاثنين، جددت بيونج يانج اتهاماتها للولايات المتحدة بـ«تعمد تأجيج التوترات في شبه الجزيرة الكورية»، وطالبت بالوقف الفوري للأعمال العسكرية المعادية، وتجنب أي أعمال تؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

تحذيرات من عواقب «غير قابلة للتنبؤ»

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان لوكالة الأنباء المركزية، أنه «على الرغم من تحذيراتنا المتكررة، تواصل الولايات المتحدة تعقيد الوضع بشكل متعمد»، كما وصفت المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها «استفزازات قد تسفر عن حالة غير قابلة للتنبؤ».

وتعتبر كوريا الشمالية أن تدريبات «درع الحرية 23»، التي انطلقت اليوم في شبه الجزيرة الكورية، «دليلاً واضحاً على أن الولايات المتحدة تواصل المضي قدماً في خططها لاستخدام الأسلحة النووية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على مستوى حرب حقيقية»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

عودة مناورات «درع المحارب» لأول مرة منذ 2019

وفي كوريا الجنوبية، ذكرت وكالة «يونهاب» الرسمية للأنباء أن تدريبات «درع الحرية»، التي تقوم على المحاكاة بالكمبيوتر، تستمر لمدة 11 يوماً، في نطاق «سيناريوهات واقعية» تعكس التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من جانب كوريا الشمالية، بالإضافة إلى عشرات التدريبات الميدانية.

وتخطط واشنطن وسيؤل لتنفيذ نحو 20 تدريباً ميدانياً، تتضمن مناورات برمائية تحمل اسم «التنين المزدوج»، وتدريبات باسم «درع المحارب»، التي تمثل عودة لمناورات مماثلة تم تعليقها في عام 2019، تحت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جيه إن، الذي كان حريصاً على التقارب مع الجارة الشمالية.

صاروخان يصيبان هدفاً من 1500 كيلومتر

وفي وقت سابق من صباح الأحد، أطلقت غواصة كورية شمالية من طراز «يونجونغ 8.24»، صاروخين مجنحين في المياه قبالة سواحل مدينة «سينبو»، على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، وأكدت مصادر في بيونج يانج أن الصاروخين قطعا مسافة 1500 كيلومتر، قبل أن يصيبا هدفاً في البحر.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء في سيول عن مصادر عسكرية تأكيدها رصد إطلاق صاروخ «غير محدد» من غواصة، وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها اكتشفت الإطلاق من مدينة «سينبو»، شرق كوريا الشمالية، صباح الأحد، دوزن ذكر المزيد من التفاصيل.