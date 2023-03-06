حدث ليلا: نشر هوية ضحايا تسريب الغاز بأكتوبر.. وهبوط طائرة أمريكية وزلازل بتركيا

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نشر هوية ضحايا تسريب الغاز

6 شباب أكبرهم 33 عاما، وأصغرهم 19 عاما جمعتهم لقمة العيش من قرى ومراكز مختلفة، مابين الوجه البحري والصعيد، 3 من البحيرة و1 لكل من الغربية وبني سويف وسوهاج لقوا مصرعهم ضحايا تسريب الغاز في ماساة تشكلت خيوطها بسبب القاتل الصامت الموجود في كل منزل، تعرف على هويات تسريب الغاز من خلال الرابط التالي.

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سقوط تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص بالقاهرة لتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد جلسة تحقيق معهم قام خلالها المتهمون باعترافهم بارتكاب الواقعة عن طريق أسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

وأضاف أحد المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب باستخدام سيارات مستأجرة، واستخدام اللوحات المصطنعة على السيارات المستأجرة لعدم تحديد هويتهم.

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حبس متهمين بالنصب والاحتيال

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إيهامهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

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زلازل في تركيا وباكستان

ضربت هزات أرضية في كل من تركيا وباكستان الليلة الماضية، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، باكستان، على عمق 10 كيلو مترات، وفقا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي».

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ضربت تركيا عدة هزات أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الغربي لتركيا على عمق 2 كيلو متر.

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قامت طائرة أمريكية بهبوط اضطراري في العاصمة الكوبية «هافانا» بعد إقلاعها بسبب دخان داخل قمرتها.

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