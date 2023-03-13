«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» حول خفض نسب البطالة في مصر

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي يقدّمه الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، حول جهود الدولة في مواجهة البطالة، بعنوان «البطالة.. مصر تجتاز أكبر أعباء مسيرة التقدم».

تحديات كبيرة لخفض نسبة البطالة

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن مصر واجهت تحديات كبيرة لخفض نسبة البطالة، إذ أنه أبرز تلك التحديات تتمثل في نسبة البطالة قبل عام 2014 التي كانت كبيرة للغاية إذ بلغت أكثر من 13%، فضلا عن عودة بعض العمالة المصرية من عدة دول عربية وإقليمية بعد فقدهم لوظائفهم نتيجة الظروف التي تمر بها معظم بلدان العالم.

نسب البطالة انخفضت في مصر

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم هشام عبدالتواب، أن مصر لم تخفض من معدلات البطالة التقليدية التي تجاوزت 13% فقط، بل أيضًا استطاعت أن تستوعب العمالة المصرية القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن نسب البطالة انخفضت في مصر حتى وصلت لـ7%، موضحا أن المشروعات التنموية والبينة التحتية كلمة السر وراء خفض نسبة البطالة عن طريق فتح المجال لطرح فرص تشغيل لعدد كبير للغاية من المواطنين.