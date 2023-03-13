حبس متهم لإدارته منظومة لخدمات الإنترنت دون ترخيص بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي لسائق السيارة لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بولاق الدكرور، بتهمة إنشاء وإدارة منظومة اتصالات ويقوم بتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين، وذلك مقابل مبالغ مالية دون أي تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته الأجهزة التي يستخدمها في إدارة الشبكة المشار إليها «22 جهاز سويتش و3 أجهزة راوتر»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

غرامة 500 ألف جنيه

حول هذه العقوبة، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهم ينتظر العقوبة التي نص عليها قانون تنظيم الاتصالات، أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك يطبق على كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال وهي «إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت».

مصادرة كافة المعدات والأجهزة

وأضاف المحامي، "يحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند "4" من هذه المادة.

وأوضح المحامي أن المادة 21، نصت على أنه "لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية".