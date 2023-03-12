نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية بالرابط والتفاصيل

أعلنت مديرية أمن أسوان اليوم، نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية للمواطنين المتقدمين لقرعة الحج لهذا العام، عبر مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع لها المتقدم.

كشفت مديرية أمن أسوان، عن نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية، خلال احتفال أجريت به القرعة العلنية للمتقدمين لقرعة الحج المصرية لهذا العام.

نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية

نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية، حددت لها عدة طرق يمكن معرفتها بها بالرقم القومي من بينها الكترونيا عبر موقع بوابة الحج المصرية الموحدة على الإنترنت، وكتابة الرقم القومي وبيانات المتقدم لقرعة الحج المصرية 2023 لظهور النتيجة.

خطوات نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية

وحددت لمعرفة نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية الكترونيا عدة خطوات هى

الدخول إلى بوابة الحج المصرية، من هنا ويتم التسجيل بمجرد الدخول.

كتابة الرقم القومي.

كتابة كود التحقق

الضغط على «بحث».

ستظهر فورا نتيجة قرعة الحج المصرية 2023 للمتقدمين سواء بالقبول أو بالرفض.

نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023

كما يمكن معرفة نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 عبر مديرية الأمن أو مركز الشرطة التابع له أو عبر نتيجة القرعة العلنية.