نتيجة قرعة حج محافظة الدقهلية 2023 وزارة الداخلية.. 642 فائزا

أعلنت مديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة قرعة أداء فريضة الحج التي تنظمها وزارة الداخلية، وذكرت أسماء الفائزين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بنادي الشرطة في مدينة المنصورة بحضور اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، ومساعد وزير الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية ولفيف من الشخصيات العامة والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

نتيجة قرعة حج محافظة الدقهلية 2023 وزارة الداخلية

وبلغ عدد الفائزين في نتيجة قرعة حج محافظة الدقهلية 2023 عدد 642 حاج من أصل 7314 متقدم، من كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى عدد 20 من كبار السن و 321 عدد الاحتياطي من المتقدمين لموسم الحج.

مدير الأمن: نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية بكل مصداقية وشفافية

وخلال إعلان نتيجة قرعة حج محافظة الدقهلية 2023 وزارة الداخلية قال اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إن قرعة موسم الحج هذه السنة تتم بكل مصداقية وشفافية بالإضافة أنها تتم من خلال أجهزة الكمبيوتر وليس هناك أي تدخل بشري مع تمنياتي بالتوفيق لكل مشتاق لأداء فريضة الحج ومن لم يحالفه الحظ هذه السنة سيعوض في السنة القادمة، وقدم التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة في قرعة حج محافظة الدقهلية 2023

وأكد مدير أمن الدقهلية، أن وزارة الداخلية تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر.

تهنئة محافظة الدقهلية الفائزين بقرعة الحج 2023

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج 2023 الذي يعد احتفالاً سنوياً علي أرض المحافظة.

وعبر الفائزون بالحج عن فرحتهم بالبكاء والزغاريد والدعاء شكرا لله على فوزهم بالقرعة، وسط حالة من المشاعر الإنسانية وتقبل التهاني فور إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في محافظة الدقهلية

ومن جانبه أكدت وزارة الداخلية أن تكاليف حج القرعة وصلت إلى 175500 جنيه شاملة الإقامة وقيمة تذكرة السفر من خلال الطائرة، على أن يتم سداد كامل المبلغ خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر ويمكن للمتقديمن معرفة نتيجة القرعة من هنـــا علاوة علي وجودها في أقام ومراكز الشرطة.