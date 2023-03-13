إحالة عدد من المعلمين بمدرسة منفلوط الإعدادية للتحقيق بسبب «التزويغ»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات، ورافقه الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبدالتواب محمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

لقاء المحافظ بالطلاب

وبدأ المحافظ زيارته لمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات، بتفقد بعض الفصول بالمدرسة، حيث التقى بالطلاب والمعلمين موجهًا بضرورة شرح الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تابع المحافظ سير العمل ببعض فصول وحجرات المدرسة، واطمئن على تجهيز الوسائل التعليمية، وانتقد غياب بعض المعلمين بالمدرسة موجهًا مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة بتحرير مذكرة واحالة المعلمين إلى التحقيق بالشؤون القانونية.

المشروعات القومية والتنموية

وخلال تفقده أحد الفصول قام المحافظ بشرح مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، ثم استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا.