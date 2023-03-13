تحرير 14 محضرا خلال حملة لرفع الإشغالات بحي غرب أسيوط

شنت رئاسة حي غرب أسيوط، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من محيط مستشفيات أسيوط الجامعية والشوارع الرئيسية برئاسة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، أسفرت عن تحرير 14 محضرا ما بين إشغالات ونظافة.

حملة مكبرة بمحيط المستشفيات الجامعية

وقال أبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب أسيوط، في بيان، شنت حملة إشغالات مكبرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي حيث قامت حملة مكبرة بمشاركة قسم الإشغالات بالحي برفع كافة الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور الشارع وتعيق سهولة حركة المواطنين بمحيط مستشفى أسيوط الجامعي لعودة الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع.

تحرير 14 محضرا متنوعا

وأضاف رئيس حي غرب أسيوط، أن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضرا من المحاضر المتنوعة مابين أشغال ونظافة وأن تلك الحملات ضمن الحملات التي يقوم بها الحي يوميا سواء حملات النظافة أو التجميل أو رفع الإشغالات من أجل الحفاظ على المنظر الجمالي والتسهيل على المواطنين، مشددا على نوابه باستمرار تلك الحملات لردع المخالفين والحفاظ على الانضباط ولتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، مناشدا المواطنين أصحاب المحلات التي تدار بدون ترخيص سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.