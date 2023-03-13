الدقهلية: تطبيق العلاج الطبيعي لأول مرة داخل عناية الأطفال المبتسرين والحضانات

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، اليوم، توقيع أول برتوكول من نوعه على مستوى الجمهورية بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات، للحد من مضاعفات حجز الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات، وذلك عبر التدخل المبكر لأساليب العلاج الطبيعي بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار بالتوسع فى الخدمات الطبية وتطويرها بما يضمن توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

ووقع البرتوكول من جانب إدارة الرعاية الحرجة الدكتورة بسمة شوكت، مسؤول الحضانات وعناية الأطفال، ومن جانب إدارة العلاج الطبيعي الدكتور أكرم عبدالمنعم، مدير الإدارة ومنسق البرتوكول وذلك بحضور الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة.

علاج طبيعي لوقاية الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي ومنسق البروتوكول، في بيان صحفي، إن برنامج العمل هدفه التدخل المبكر عبر أساليب العلاج الطبيعي لوقاية الأطفال المبتسرين بالعناية والحضانات من مضاعفات ومخاطر الحجز على الوظائف التنفسية والجهاز العضلي الحركي بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم لافتاً إلى أن البرتوكول يتضمن متابعة هؤلاء الأطفال عقب خروجهم على أيدي مجموعات طبية مدربة وآليات عمل مدروسة تزيد فرص نجاح العلاج.

التدخل المبكر بأساليب العلاج الطبيعي

وأضاف عبد المنعم أن التدخل المبكر بأساليب العلاج الطبيعي يجب أن يبدأ في أقرب فترة ممكنة للطفل «أوّل الولادة إن أمكن» وحتى 24 شهراً، حسب المخاطر التي يتعرض لها وحالة الطفل، ويمكن أن يستمر برنامج العلاج الطبيعي لفترة أطول مع استمرار التأثيرات العصبية حتى بلوغه سن المدرسة.

وكشفت الدكتورة بسمة شوكت مسئول الحضانات ورعاية الأطفال أن فكرة المبادرة والتعاون مع إدارة العلاج الطبيعي جاءت من خلال ملاحظة حالات الأطفال المبتسرين ومدى احتياجهم للعناية أما بالنسبة للحالات بعناية الأطفال فإن دخول تخصص العلاج الطبيعي يعد ضرورياً لتقليل المضاعفات المرضية وللوصول لأعلى فائدة مرجوه.

تنفيذ البروتوكول على 5 مراحل

بدوره أوضح الدكتور أحمد يسرى مسئول ملف التدريب والمتابعة أن البروتوكول سيتم تنفيذه على 5 مراحل تتضمن تدريباً نظرياً للمجموعات يتبعها تدريب عملي بالحضانات والعنايات على رأس العمل، مشيراً إلى أن الخدمة سيتم تفعيلها بـ 10 مستشفيات بعدد 2 مستشفى بكل مرحلة ومن ثم سيجرى تعميمها على مستوى المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة، أن أقسام العلاج الطبيعي للأطفال بصحة الدقهلية تقوم بإجراء جلسات للأطفال الذين يعانون من ملخ الولادات والشلل الدماغي والتأخر الحركي والأمراض الناتجة عن مشاكل الولادة والحجز بالعنايات بعدد يتخطى 4000 جلسة شهريا بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.