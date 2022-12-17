افتتاح قسم العلاج الطبيعي والتأهيل التنفسي بمستشفى صدر المنصورة

افتتح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قسم العلاج الطبيعي والتأهيل التنفسي بمستشفى صدر المنصورة، والذي يعد أول قسم متخصص في تأهيل مرضى الأمراض الصدرية والمرضى المنومين لفترات بالعناية المركزة، في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بجميع أنحاء المحافظة.

وأشاد «مكين»، في بيان، بدور منظمات المجتمع المدني التي تولت تجهيز القسم الجديد بـ«صدر» المنصورة، معربا عن خالص تقديره لجهودهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

رفع كفاءة أداء الجهاز التنفسي والعضلي

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بالدقهلية، إنه نتيجة الالتهابات الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي وما يترتب عليها من أعراض تصيب الجهاز العضلي الحركي والتوازن مع عدم القدرة على ممارسة أنشطة الحياة اليومية بعد التعافي، يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بمساعدتهم على تحسين ورفع كفاءة أداء الجهاز التنفسي والعضلي، والتخفيف من آثار أعراض الفيروس، ما يسهم في تحسين فرص الشفاء وسرعة التعافي للمرضى.

القسم يعد الأول من نوعه بالدقهلية

وأضاف «عبد المنعم»، أن القسم يعد الأول من نوعه بالدقهلية وعلى مستوى المحافظات، كفريق عمل طبي متكامل للتعامل مع هذا النوع من الحالات، وإلى جانب أطباء العلاج الطبيعي، سيضم الفريق أطباء أمراض صدرية وتغذية إكلينيكية لتغطية جميع الجوانب وتحقيق أقصى استفادة للمريض.