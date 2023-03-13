إحلال وتجديد مركز شباب منفلوط بـ59 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجاري تنفيذها بمركز شباب منفلوط، للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل، وتذليل كل العقبات، لإنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة، والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال في المشروع، وفقًا للخطة الزمنية وبالمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

المبني الإداري والخدمات

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالملاعب والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز شباب منفلوط، وفقًا لخطة إحلال وتجديد المركز بتكلفة إجمالية تبلغ 59 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ التي وصلت إليها فضلًا عن شرح من وكيل وزارة الشباب والرياضة لمراحل التنفيذ وأعمال انشاء الملاعب وفقًا للمواصفات القياسية.

لقاء مع القيادات الشعبية

كما عقد المحافظ لقاءًا موسعًا بمبنى الوحدة المحلية لمجلس ومدينة منفلوط، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بمركز منفلوط والشركات المنفذة للأعمال، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل وسرعة نهو الأعمال وتلافي جميع الملاحظات.

وأعلن المحافظ، خلال اللقاء، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، وسرعة إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة مسبقًا، ووفقًا للاشتراطات اللازمة والضوابط القانونية ليصبح مركز شباب نموذجي.