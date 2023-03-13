«البيطريين» تبحث تعيين أعضائها في الهيئة القومية لسلامة الغذاء

التقى الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث إجراء تعيينات للأطباء البيطريين بالهيئة، بأعداد مناسبة تكافئ المسؤوليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على سلامة الغذاء، ووفقا لأهداف الدولة ورؤية القيادة السياسية فى توفير غذاء صحى آمن للمواطن.

لقاء نقيب الأطباء مع رئيس هيئة سلامة الغذاء

وأوضح سليم، أنّ الهيئة والمحافظات تحتاج متوسط 6 آلاف طبيب بيطري كعدد مبدئي للمساهمة في تطبيق منظومة صحة وسلامة الغذاء للمواطن، موضحا أنّ المحافظات تعاني من عجز بأعداد الأطباء البيطريين نظرا لتوقف التعيينات منذ 1995، واستمرار خروج الأطباء البيطريين على المعاش.

اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنّ الهيئة مختصة بمراقبة وفحص مصادر الغذاء، إلا أنّ الطبيب البيطرى هو الوحيد المسؤول عن فحص الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل «اللحوم، والأسماك، والدواجن، والحليب، والبيض، والزبدة» وغيرها، لافتا إلى أنّ الطبيب البيطري مسؤول عن التأكد من جودة وسلامة أكثر من 50% من غذاء المواطنين إجمالا.

وتطرق الاجتماع إلى التنسيق والتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، بشأن تقديم تدريبات متخصصة لصقل مهارات الأطباء البيطريين الراغبين في العمل بمجال سلامة الغذاء.