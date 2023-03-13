أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في أسواق مواد البناء

تباينت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، في أسواق مواد البناء، وبلغ متوسط سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح نحو 1950 جنيها.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الحديد والأسمنت، وفق بيان شعبة المواد والبناء في الغرفة التجارية، كما يلي:

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

تباينت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1950 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم لنحو 1868 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1975 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين إلى 1930 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت شركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1895 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت شركة سيناء نحو 1880 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر أسمنت السويس نحو 1940 جنيهًا.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1920 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 28300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 28300 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل عند 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم عند 27500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم إلى 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.