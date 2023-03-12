الحديد يقترب من أعلى مستوى عالمي في 8 أشهر.. وطن «المُسلح» بـ30 ألف جنيه

اقتربت أسعار خام الحديد عالمياً من أعلى مستوى في 8 أشهر، عند 133 دولار أمريكي للطن، وبحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب، ارتفت أسعار الخردة في الأسبوع الثاني من مارس لتسجل 462 دولارًا للطن، وارتفعت مكورات الحديد لـ130 دولارًا للطن.

تراجع البيليت ولفائف الأسلاك

تراجع البيليت ولفائف أسلاك الحديد الروسي والتركي، ليسجل الأول 605 دولارت للطن والثاني 750 دولارًا للطن، فيما استقر سعر حديد التسليح التركي عند 750 دولار أمريكي للطن، وارتفعت أسعار لفائف الصلب المسطح الروسي لـ775 دولارًا.

أسعار حديد التسليح

ووفق آخر أسعار حديد التسليح المعلنة في مصر، سجل حديد عز 29.285 ألف جنيه، والسويس للصلب 29.200 ألف جنيه، وحديد بشاي 29 ألف جنيه، وحديد المراكبي 29.500 ألف جنيه، وحديد المصريين 29.200 ألف جنيه.

الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

وفق قائمة الأسعار شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، سجل حديد العشري وحديد الجيوشي للصلب سعر 29.500 ألف جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي ومصر ستيل 27 ألف جنيه، وحديد الكومي 30 ألف جنيه، أما حديد العلا فسجل 29.400 ألف جنيه.